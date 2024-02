NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat PVA Tepla nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Der Spezialist für Halbleiter- und Vakuumtechnologien habe ordentlich abgeschnitten und mit Umsatz sowie operativem Ergebnis (Ebitda) die Konsensschätzungen knapp übertroffen, schrieb Analyst Constantin Hesse am Dienstag in einer ersten Reaktion. Die Resultate lägen auch über der vorherigen Unternehmensplanung. Der Ausblick auf 2024 sei erwartungsgemäß, wogegen das mittelfristige Umsatzziel klar positiv überrasche./gl/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2024 / 02:55 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2024 / 02:55 / ET

Die PVA TePla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +10,31 % und einem Kurs von 23,54EUR auf Tradegate (27. Februar 2024, 13:33 Uhr) gehandelt.