Die neuen Autos werden unter dem VW-Logo vertrieben, basieren jedoch auf einer gemeinsam entwickelten Plattform, die auf der "G9-Edward"-Technologie von XPeng aufbaut. VW, das in China Marktanteile an lokale Elektroautohersteller wie BYD verloren hat, plant auch die Entwicklung einer weiteren Produktionsplattform und die Nutzung lokaler Komponenten, um Kosten zu senken.

Darüber hinaus investiert VW eine Milliarde Euro in ein neues Entwicklungs- und Beschaffungszentrum für Elektrofahrzeuge in Hefei. Trotz des jüngsten Rückgangs der Verkäufe von Fahrzeugen mit neuer Energie in China im Januar um 38,8 Prozent, setzen VW und XPeng ihre Investitionen fort. XPeng plant, in diesem Jahr 4.000 neue Mitarbeiter einzustellen und in künstliche Intelligenz zu investieren, um in der hart umkämpften Branche zu bestehen. CEO He Xiaopeng warnte vor kurzem mit drastischen Worten:

Für VW gibt die Mehrheit der Analysten ein durchschnittliches Kursziel von 141 Euro aus, was einen Anstieg von etwa zwölf Prozent vom jetzigen Niveau entspricht. Für die Aktie von XPeng sind die Banker und Experten deutlich optimistischer. Laut den Daten von MarketScreener bietet sie ein Aufwärtspotenzial von nahezu 100 Prozent. Beide Aktien werden mit "Aufstocken" insgesamt bewertet.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion

Übrigens: Aktien kann man bei SMARTBROKER+ für 0 Euro handeln!* Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig – und das alles in der brandneuen App.



*Ab 500 EUR Ordervolumen über gettex. Zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Kostenlose Depotführung, 29 deutsche und internationale Börsenplätze, unschlagbar günstig – und das alles in der brandneuen App. Jetzt zu S+ wechseln!