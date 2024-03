Die langjährigen Partner und Initiatoren des bisher sehr erfolgreichen Mischfonds ACATIS Value Event Fonds (früher ACATIS GANÉ Value Event Fonds) gehen zukünftig getrennte Wege. Doch wie konnte es nur so weit kommen?

Dr. Uwe Rathausky (ebenfalls Vorstand der GANÉ AG) und Muhle sind hingegen schon seit einem gemeinsamen Praktikum bei der Dr. Jens Ehrhardt Kapital AG im Jahr 2000 befreundet. Schon damals hatten sie den Traum, eines Tages eine gemeinsame Investmentfirma zu gründen.

Im Jahr 2007 war es schließlich so weit. Rathausky und Muhle gründeten gemeinsam mit Dirk Schellenberg die GANÉ AG. Doch da die deutsche Regulierung für Investmentfirmen hohe Anforderungen bereithält, benötigte GANÉ für das angestrebte Fondsmanagement einen Partner, den das Unternehmen 2008 in dem befreundeten Leber beziehungsweise ACATIS fanden. So wurde am 15. Dezember 2008 der ACATIS GANÉ Value Event Fonds ins Leben gerufen, für den GANÉ bis zuletzt alle Anlageentscheidungen traf, die ACATIS genehmigte.

Damals rechneten wahrscheinlich beide Seiten nicht mit dem überwältigenden Erfolg, den der Mischfonds schließlich erzielen sollte. Heute gehört er zu den besten Fonds seiner Vergleichsgruppe und besitzt ein Fondsvolumen von 7,13 Milliarden Euro (Stand: 29.02.2024).

Die Trennung

Im Jahr 2018 gründete GANÉ mit der GANÉ Investment-AG eine eigene Fondsgesellschaft als bankenunabhängige und inhabergeführte Kapitalverwaltungsgesellschaft, wobei die Universal-Investment-Gesellschaft mbH die externe Verwaltung übernahm. In der Folgezeit legte GANÉ 2018 den alternativen Investmentfonds GANÉ Business Partner Fund (AIF) und 2022 den GANÉ Global Equity Fund (ein reiner Aktienfonds) auf, für die GANÉ nun auch den Vertrieb übernahm.

Um die Produktpalette abzurunden, gründete GANÉ am 29. Dezember 2023 schließlich einen eigenen defensiven Mischfonds mit Namen GANÉ Global Balanced Fund, für den sie jedoch die eigene GANÉ Advisory GmbH und nicht wie beim ACATIS Value Event Fonds die GANÉ AG mit Haftungsdach BN & Partners Capital AG einsetzte. Dies rief jedoch bei ACATIS Unverständnis hervor, aufgrund der Befürchtung, dass ein Konkurrenzprodukt zum ACATIS Value Event Fonds geschaffen werden könnte. Eine wahrscheinlich auch mangelhafte Kommunikation zwischen beiden Parteien führte schließlich dazu, dass ACATIS den Beratungsvertrag für den sehr erfolgreichen Mischfonds zum 31. März 2024 kündigte.

"Ich habe ein Problem damit, wenn Gané, der wir sehr viel Geld für die Beratung des Acatis Value Event Fonds überweisen, einen neuen Fonds startet und diesen mit einer Parallelgesellschaft berät", erklärte Leber in einer Videokonferenz.

Opfer eines Erpressers

Ein weiterer Punkt, der zur Spaltung beigetragen haben könnte, war ein von außen herbeigeführter Zwang zur Umbenennung des ACATIS GANÉ Value Event Fonds in ACATIS Value Event Fonds, die am 01. Oktober 2022 erfolgte. "Wir sind seinerzeit Opfer einer Person geworden, die uns mit unseren Markenrechten erpresst hat", so Leber.

ACATIS ließ deshalb alle Fondsnamen markenrechtlich schützen. Doch bei dem ACATIS GANÉ Value Event Fonds war dies aufgrund eines Einspruchs eines GANÉ-Anwalts nicht möglich, weil die Aschaffenburger Gesellschaft GANÉ bereits als eigene Marke hatte schützen lassen und so eine Verwechslungsgefahr befürchtete.

Daraufhin ließ ACATIS bei der markenrechtlichen Eintragung das Wort GANÉ aus dem ACATIS GANÉ Value Event Fondsnamen streichen. Doch dabei fühlte sich wiederum GANÉ zu spät (nach eigenen Angaben einen Tag vor Eintragung) informiert.

Wie es nun weitergeht

Infolge der Kündigung des Beratungsvertrags mit der GANÉ AG, setzt ACATIS mit Johannes Hesche zukünftig einen eigenen Mitarbeiter als Portfoliomanager für den ACATIS Value Event Fonds ein und wird dabei von Leber unterstützt. Hesche war bei ACATIS bisher für das Management des ACATIS Value und Dividende Fonds zuständig.

Darüber hinaus ändert sich zukünftig an der Fondsstrategie und -ausrichtung nichts. Der ACATIS Value Event Fonds bleibt weiterhin ein Mischfonds, der eine aktienähnliche Rendite bei geringer Volatilität angestrebt.

"Die bisherige von ACATIS vorgegebene Strategie der "geraden Linie" mit einem konzentrierten Portfolio aus stabilen Qualitätsunternehmen mit reifen Geschäftsmodellen und gut prognostizierbaren Cashflows bleibt 1:1 erhalten. Der Aktien- sowie Rentenanteil werden klassisch gesteuert. Derivate werden weiterhin nicht eingesetzt", heißt es in einer ACATIS-Presseerklärung.

Strategie nicht replizierbar

Rathausky und Muhle haben hingegen in einer eigenen Präsentation erklärt, dass sie ihren neu aufgelegten defensiven GANÉ Global Balanced Fund nun bis voraussichtlich Mitte März 2024 in einen offensiven Mischfonds mit Namen GANÉ Value Event Fund wandeln werden. Er wird dann für institutionelle und private Anleger jeweils in einer thesaurierenden und ausschüttenden Version zur Verfügung stehen.

Eine weitere Beratung des ACATIS Value Event Fonds durch GANÉ erfolgt nicht. Anleger haben bei GANÉ jetzt die freie Wahl zur Investition in einen reinen Aktienfonds (GANÉ Global Equity Fund) oder in einen Mischfonds (GANÉ Value Event Fund). Daneben managt das Unternehmen auch weiterhin den Spezialfonds GANÉ Business Partner Fund.

Beim Management des GANÉ Value Event Funds kommt das hauseigene GANÉ Scoring Model zum Einsatz, wobei das Fondsziel in der "Erzielung einer aktienähnlichen, aber kontinuierlichen Rendite, die den Anleger in allen Börsenphasen ruhig schlafen lässt" besteht. GANÉ betont zudem, dass die selbst entwickelte Strategie durch Dritte nicht replizierbar sei.

