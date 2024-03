Im nachbörslichen Handel an der Nasdaq brach der Kurs der Fisker-Aktie um mehr als 37 Prozent ein. Das E-Auto-Start-up äußerte Zweifel an der weiteren Geschäftstätigkeit und kündigte an, die Belegschaft um rund 15 Prozent zu reduzieren.



Der E-Autobauer gab zudem bekannt, dass er im vierten Quartal einen vorläufigen Umsatz von 200,1 Millionen US-Dollar erzielt habe, was unter den Erwartungen der Analysten von 310,8 Millionen US-Dollar lag. Der Nettoverlust weitete sich im gleichen Zeitraum auf 463,6 Millionen US-Dollar aus, verglichen mit einem Verlust von 170 Millionen US-Dollar im Vorjahresquartal.



"Wir haben sechs Monate Zeit, um das zu korrigieren", sagte Gründer Henrik Fisker am Donnerstagabend dem Handelsblatt mit Blick auf den Einbruch des Aktienkurses. Und weiter: "Ich bin zuversichtlich, dass wir wieder auf den richtigen Weg kommen und den Aktienkurs wieder steigern können.



Als Rettung sieht Henrik Fisker den Einstieg eines etablierten Autoherstellers bei dem Start-up. "Fisker steht in ernsthaften Verhandlungen mit einem großen Autohersteller", sagte der Gründer dem Handelsblatt.

