Von diesen Aussichten profitieren vor allem die Small Caps in den USA. Der Russel 2000 Index stieg gestern zeitweise auf den höchsten Stand seit April 2022. Unternehmen mit kleinem oder mittlerem Börsenwert sind oft stärker auf Fremdkapital angewiesen. Wenn nun der Zins und damit der Preis für Kredite in gut drei Monaten fällt, dann lässt das diese Aktien attraktiver erscheinen, zumal sie relativ günstig bewertet sind. Auch die Bankaktien waren gestern an der Wall Street gefragt. Sie können sich auf ein Marktumfeld einstellen, in dem sie weniger restriktiv bei der Kreditvergabe sein müssen.

Als Profiteur der sich festigenden Fed-Zinssenkungserwartungen finden sich heute Morgen auch die asiatischen Börsen. Die Bodenbildung bei chinesischen Aktien nimmt Gestalt an. Die Anleger erhoffen sich nun neue Impulse von der Sitzung des Nationalen Volkskongresses in der kommenden Woche. Chinas Aktienmarkt ist Chefsache geworden. Präsident Xi will sich persönlich darum kümmern. Die Ergebnisse seiner Beratungen könnten bereits kommende Woche veröffentlicht werden. Das weckt zusätzliche Fantasie.

