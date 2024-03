Von den Herstellern zu den Lieferanten



Novo Nordisk (WKN: A3EU6F) ist inzwischen zum wertvollsten Unternehmen Europas aufgestiegen und Eli Lilly (WKN: 858560) schickt sich an, als erster Konzern aus der Pharmabranche die Marktkapitalisierung von einer Milliarde US-Dollar zu knacken. Auch Mitbewerber profitieren vom Boom. So konnte Konkurrent Viking Therapeutics (WKN: A12GD6) dank der jüngsten Nachrichtenlage binnen weniger Tage ein dreistelliges Kursplus erzielen.



Nach der Übernahme des größten US-Auftragsfertigers für Medikamente durch Novo Nordisk ist klar: Die Pharmariesen drücken auf die Tube, um ihre Medikamente in größeren Mengen auf den Markt zu bringen. Hier kommen die Zulieferer ins Spiel, die dann ebenfalls vom Wachstum profitieren. Wir haben uns daher in der Lieferkette der Abnehmmittel mal genauer umgeschaut und drei Hotstocks gefunden, die abseits von Novo Nordisk & Eli Lilly mit überzeugenden Performances begeistern.

Gerresheimer: Ausblick deutet das Potenzial schon an



Nach den Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 konnte die Aktie des Verpackungsspezialisten aus dem MDAX ein zweistelliges Kursplus verzeichnen. Das lag aber nicht an dem abgelaufenen Geschäftsjahr, sondern der Ausblick auf die kommenden Jahre überzeugte die Anleger und Analysten.



Nach deGerresheimer hat die Spritzen und das Spezialglas für die Abnehmmittel der großen Pharmariesen in seinem Programm, was sich schon 2024 bemerkbar machen und ab 2025 voll zum Tragen kommen wird. Im laufenden Geschäftsjahr soll das EBITDA-Wachstum bei zehn Prozent liegen und im folgenden Jahr bei 15 Prozent.