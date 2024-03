Der Marktwert des Bitcoins ist am Montag laut CoinMarketCap erstmals auf 1,42 Billionen US-Dollar gestiegen. Nach Berechnungen des Fachportals Infinite Market Cap waren damit erstmals alle Bitcoins zusammen mehr wert als alles bisher geschürfte Silber. Demnach kämen alle bisher geförderten 1,74 Millionen Tonnen Silber auf einen Marktwert von nur 1,38 Billionen US-Dollar. Die Berechnung beruht auf Schätzungen, da die bisher geförderte Menge an Silber nicht genau bekannt ist.

An den Marktwert von Gold kommt der Bitcoin allerdings nicht heran. Dieser liegt laut Infinite Market Cap bei rund 14,69 Billionen US-Dollar.



Der Bitcoin hat am Montag mit 72,377.66 US-Dollar pro Token ein neues Allzeithoch erreicht. Allein in diesem Jahr hat die nach Marktwert größte Kryptowährung der Welt um mehr als 70 Prozent zugelegt.

Beim letzten Bitcoin-Boom im November 2021 hatten alle Bitcoins zusammen nur einen Marktwert von 1,22 Billionen US-Dollar. Das zeigen Daten des Branchenportals CoinMarketCap.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

