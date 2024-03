Gold gibt nach

Tagesbericht vom 13.03.24



Der Goldpreis gibt im gestrigen New Yorker Handel von 2.172 auf 2.158 $/oz nach. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 2.158 $/oz um 18 $/oz unter dem Vortagesniveau. Die Goldminenaktien geben weltweit nach.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



China, Russland und der Iran starten gemeinsame Manöver (Quelle: Bild.de 12.03.24): „Ziel der Übung sei es, die Sicherheit der wirtschaftlich wichtigen Seewege zu gewährleisten“. Unweit von den Manövern sind die USA und Großbritannien militärisch aktiv.



Kommentar: „Da die Menschen die Begründung einer mehr oder weniger weltweiten Währungsreform mit massiver Verarmung großer Teile der Weltbevölkerung mit einem lokalen Krieg in der Ukraine nicht akzeptieren werden, sind weitere Kriegsausbrüche an den Sollbruchstellen Nordkorea/Südkorea, Indien/Pakistan, Taiwan/China, dem Iran und in den Anrainerstaaten der Ukraine zu befürchten“ (Quelle: http://www.stabilitas-fonds.de/files/Vortrag_Muenchen_2022.pdf), Folie 43.





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar nach (aktueller Preis 63.497 Euro/kg, Vortag 63.933 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber verliert (aktueller Preis 24,11 $/oz, Vortag 24,38 $/oz). Platin gibt nach (aktueller Preis 922 $/oz, Vortag 933 $/oz). Palladium kann zulegen (aktueller Preis 1.021 $/oz, Vortag 1.010 $/oz). Die Basismetalle verbessern sich um etwa 0,5 %. Der Ölpreis notiert unverändert (aktueller Preis 82,47 $/barrel, Vortag 82,48 $/barrel).





Die nordamerikanischen Werte entwickeln sich leichter. Der Xau-Goldminenindex verliert 1,6 % auf 118,1 Punkte. Bei den Standardwerten fallen Newmont und B2 Gold jeweils 3,9 %. Bei den kleineren Werten geben Gold Resource 13,6 %, Vista 7,4 % und Novagold 6,7 % nach. First Mining verbessern sich 9,1 % und Northern Dynasty 5,1 %. Bei den Silberwerten fallen Impact 5,3 %, SSR 5,1 % und Americas Silver 4,7 %. Sierra ziehen 11,0 %, Metallic 8,8 % und New Pacific 6,4 % an.

