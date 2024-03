FRANKFURT (dpa-AFX) - Vor dem großen Verfall an den Terminbörsen haben die Anleger am deutschen Aktienmarkt sich zunächst zurückgehalten. Nach moderaten Gewinnmitnahmen am Vortag trat der deutsche Leitindex Dax am Freitagmorgen mit plus 0,04 Prozent bei 17 948,51 Punkten nahezu auf der Stelle. Der MDax , der Index der mittelgroßen Werte, verlor hingegen 0,29 Prozent auf 26 184,79 Zähler. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 zeigte sich in etwa stabil.

Der Dax war in dieser Woche erstmals über die Hürde von 18 000 Punkten gestiegen. Konjunkturdaten, die auf einen wieder anziehenden Preisauftrieb in den Vereinigten Staaten und einen weiterhin robusten US-Arbeitsmarkt deuten, bremsten die Rally zuletzt aber immer mal wieder etwas. All jene Marktteilnehmer, die sich noch immer Hoffnungen auf recht baldige Zinssenkungen machen, wurden ein Stück weit enttäuscht.