Nichtsdestotrotz geht der Höhenflug von Gold auch an Silber nicht spurlos vorüber. Der wegen seiner hohen Verfügbarkeit und guten Leitfähigkeit auch als Industriemetall verwendete Rohstoff hat seinen Wert in den vergangenen Wochen deutlich steigern können. Geht da noch mehr?

//assets.wallstreet-online.de/_media/22033/2024/03/15/silber-d-15032024.png

Platz für einen Ausbruch ist da ...

Da geht noch mehr, wie der Blick in den Chart rasch zeigt. Im Vergleich zum Vorjahr beziehungsweise den vergangenen Monaten ist die Kursentwicklung zugegeben zwar keine Augenweide. Angesichts des Verharrens innerhalb einer Seitwärtsrange von 22 bis 26 US-Dollar hatten an Silber vor allem Trader ihre Freude.

Nichtsdestotrotz zeigt der Chart inzwischen Stärke. Da fallen zum einen die technischen Indikatoren RSI und MACD auf, die Aufwärtstrends etablieren konnten. Im Relative-Stärke-Index entstanden durch die höheren Tiefs außerdem bullishe Divergenzen – Tiefs in der Kursentwicklung wurden vom Trendstärkebarometer also nicht mehr bestätigt, was dem Wechsel in einen Aufwärtstrend oft vorauseilt.

... technische Stärke auch, ...

Dieser wurde inzwischen durch den MACD bestätigt, der deutlich im Plus-Bereich notiert und damit einen ansteigenden Trend signalisiert. Vervollständigt wird dieser positive Gesamteindruck durch den Kurs, der zuletzt einige Widerstände überwinden konnte – allen voran die gleitenden Durchschnitte.

Dadurch ist Silber inzwischen wieder bei 25 US-Dollar angelangt, hier scheiterte das Edelmetall in den vergangenen zwölf Monaten immer wieder. Für eine nun günstigere Kursentwicklung spricht aber die geschilderte technische Stärke im Chart.

... es gibt aber auch ein Alternativszenario!

Völlig bedenkenlos sollten Anleger die Stärke aber nicht kaufen, denn der RSI ist aktuell weit fortgeschritten und könnte damit auf eine Zwischenkonsolidierung hindeuten. Die wäre mit Blick auf mögliche Chartformationen aber durchaus wünschenswert, denn dadurch könnte ein sogenanntes Cup-and-Handle-Pattern entstehen, also eine Untertasse mit Henkel.

Ein solches Muster ist in der Regel als sehr bullish einzuschätzen und wird oft von dynamischen Aufwärtsimpulsen gefolgt. Gegenwärtig fehlt allerdings noch der Henkel. Ein solcher könnte im Fall von zwischenzeitlichen Gewinnmitnahmen bei 24 US-Dollar gebildet werden. Der dann abgekühlte RSI hätte schließlich genug Luft, die Aktie über den hartnäckigen Widerstand bei 25 und 26 US-Dollar zu hieven. Aufwärtsziele lägen anschließend bei 28 und 30 US-Dollar.

Fazit: Chancen optimieren, in zwei Tranchen kaufen

Anleger könnten auf den wahrscheinlichen Kursverlauf von Silber folgendermaßen reagieren: Der Einstieg in Silber wird in zwei Tranchen vorgenommen. Die erste wird jetzt gekauft, die zweite entweder bei 24 oder aber bei 26 US-Dollar. Die Idee dahinter ist, jetzt auf jeden Fall dabei zu sein und dann entweder den Rücksetzer zu kaufen, der das Cup-and-Handle-Pattern wahrscheinlich machen würde, oder den sofortigen Ausbruch, dem ebenfalls eine Anschlussrallye folgen dürfte.

Stopps werden im Bereich von 23 US-Dollar platziert. Das gleichzeitige Unterschreiten der gleitenden Durchschnitte und der hier verlaufenden Horizontalunterstützung dürfte Silber unter Druck setzen und mittelfristig für bessere Einstiegsgelegenheiten sorgen.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion