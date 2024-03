Goldaktien uneinheitlich

Tagesbericht vom 18.03.24



Der Goldpreis gibt am Freitag im New Yorker Handel von 2.166 auf 2.156 $/oz nach. Heute Morgen verliert der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong weiter und notiert aktuell mit 2.147 $/oz um 22 $/oz unter dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien entwickeln sich weltweit uneinheitlich.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Nato führt seit Februar das größte Manöver seit Jahrzehnten durch. An den Übungen sind 90.000 Soldaten aus 31 Ländern beteiligt (Quelle Bild.de 15.03.24).



Bild.de: „Verteidigungsminister Pistorius warnt vor Putins Angriff“. „Wir haben fünf bis acht Jahre“ (17.12.23).



Kommentar: Ein Überfall durch Russland in fünf bis acht Jahren wird langfristig und sorgfältig vorbereitet. Die Frage bleibt offen, ob unsere Geheimdienste die russischen Pläne aufgedeckt haben oder ob sich Putin über seine Pläne mit der Nato ausgetauscht hat.





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis gibt der Goldpreis bei einem etwas leichteren Dollar nach (aktueller Preis 63.420 Euro/kg, Vortag 64.052 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.





Silber zeigt sich stabil (aktueller Preis 25,00 $/oz, Vortag 24,99 $/oz). Platin gibt nach (aktueller Preis 924 $/oz, Vortag 928 $/oz). Palladium verliert (aktueller Preis 1.050 $/oz, Vortag 1.064 $/oz). Die Basismetalle entwickeln sich uneinheitlich. Der Ölpreis steigt (aktueller Preis 85,71 $/barrel, Vortag 85,27 $/barrel).





Die nordamerikanischen Werte verbessern sich. Der Xau-Goldminenindex kann 0,7 % auf 120,5 Punkte zulegen. Bei den Standardwerten steigen Endeavour 2,2 % und B2 Gold 2,0 %. Newmont verliert 1,0 %. Bei den kleineren Werten können Argonaut 9,1 %, Gold Resource 8,4 % und Vista 7,9 % zulegen. G-Mining geben 7,1 %, Asante 5,0 % und Chesapeake 4,5 % nach. Bei den Silberwerten steigen Excellon 16,1 %, Bear Creek 9,3 % und Silvercrest 6,6 %. SSR gibt 2,7 % nach.

