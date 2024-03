So schnell kann's gehen! Ließ das vielversprechende E-Auto-Startup Li Auto seine Konkurrenten BYD und Tesla in den vergangenen Wochen performancetechnisch hinter sich, zehrte eine katastrophale Vorstellung zum Wochenauftakt alle in diesem Jahr bislang angefallenen Kursgewinne auf.

BofA senkt Kursziel, bekräftigt aber Kaufempfehlung