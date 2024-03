19.03.2024 -



Ganz bestimmt nicht, Hutch! Je mehr die Inflation fällt, desto leichter können unerfreuliche Daten irritieren. Wir sind jetzt in einer solchen Phase, wie die Reaktion auf die jüngsten US-Inflationszahlen zeigt. Am Gesamtbild hat sich aber nichts geändert. Die Inflation ist gefallen, und einer weichen Landung steht nach wie vor nichts im Wege. In den USA ging das Wachstum weniger stark zurück als erwartet, und die Inflation ist noch immer recht hartnäckig. Aber das ist nicht schlimm. Das Risiko steigender Zinsen hält sich in Grenzen, und wir sind gut darauf vorbereitet, dass die Zinsen vielleicht doch nicht so stark gesenkt werden wie erhofft (auch wenn manche Broker stärkere Senkungen in Aussicht stellen). Investoren mögen stabile Unternehmensanleihenrenditen und die damit verbundene Aussicht auf laufenden Ertrag. Bei mehr Wirtschaftswachstum kann man auch mit Aktien mehr verdienen. Für Investmentgrade-Anleihen, Titel mit hohem Beta und Wachstumsaktien bleiben die Aussichten gut.

The only way is up: Wir erleben gerade eine Hausse mit großer Kursdynamik und steigenden Bewertungen. Besonders deutlich zeigt sich das bei amerikanischen Wachstumswerten, High-Yield-Anleihen, Credits mit hohem Beta und allem, was mit Kryptowährungen zu tun hat. Möglich wurde die Hausse, weil eine weiche Landung der US-Wirtschaft als sehr viel wahrscheinlicher gilt als eine harte oder keine. Alles dreht sich um die USA. Europa versucht verzweifelt, eine Stagflation zu vermeiden, und China kämpft gegen eine neue Deflation. Entscheidend für Marktstimmung und Anlegerverhalten weltweit bleiben die USA. Und weil hier bald gewählt wird, wird sich das dieses Jahr nicht mehr ändern.