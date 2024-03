DENPASAR (dpa-AFX) - Bali leidet seit Jahren unter einem enormen Müllproblem. Aber die Abfall-Flut, die viele Strände und Flussufer seit Tagen überrollt, ist selbst für die indonesische Urlaubsinsel erschreckend - und macht in örtlichen Medien und auf sozialen Netzwerken Schlagzeilen. Besonders schlimm betroffen seien die Strände Kedonganan und Jimbaran in der bei Surfern beliebten Gegend rund um Kuta, sowie der Ort Pecatu mit dem berühmten Dreamland Beach, berichtete die Zeitung "Bali Sun" am Freitag.

"Ich bin gerade auf Bali, und überall am Strand und im Meer liegt Plastik, von Jimbaran bis Uluwatu", schrieb eine enttäuschte Urlauberin in einem Bali-Reiseforum auf Facebook. "Gibt es derzeit überhaupt noch einen Strand ohne Plastik?" Viele Feriengäste packten laut "Bali Sun" derweil selbst mit an und beteiligten sich an den Sammelaktionen an besonders verdreckten Stränden.

Indonesien ist zweitgrößter Plastikverschmutzer der Welt

Von meteorologischen Ereignissen abgesehen mangele es vielen Balinesen aber auch am nötigen Umweltbewusstsein, sagen Umweltschützer. Viele Einwohner werfen ihren Müll einfach hinters Haus, in Böschungen und Flüsse. "Wir hoffen, dass die Regierung beim Abfallmanagement konsequenter vorgehen wird und das Wissen darüber schon bei Schulkindern verbessert", sagte Giri Mariani, der Müllsammelaktionen organisiert.

Indonesien ist UN-Angaben zufolge nach China der zweitgrößte Plastikverschmutzer der Welt. "Das Land produziert jährlich 3,2 Millionen Tonnen unkontrollierten Plastikmüll, von denen etwa 1,29 Millionen Tonnen im Meer landen", hieß es 2020 in einem Bericht des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP). Mit mehr als 274 Millionen Einwohnern ist Indonesien der viertbevölkerungsreichste Staat der Erde sowie der weltgrößte Inselstaat./cfn/DP/jha