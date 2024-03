Idee des Tages: ENAV - Dividendenstar aus Italien

Enav SpA ist ein in Italien ansässiges Unternehmen, das in der Flugsicherungsbranche tätig ist und in drei Hauptbereichen operiert: Flugsicherungsdienste, Wartungsdienste und sonstige Dienstleistungen. Die Flugsicherungsdienste bieten Flugverkehrskontrolle, Management sowie andere Dienstleistungen für den nationalen Luftraum und zivile Flughäfen an.

Die Wartungsdienste umfassen das Management und die Wartung von Ausrüstungen und Systemen für die nationale Flugverkehrskontrolle. Die sonstigen Dienstleistungen beinhalten Geschäftsentwicklung und Dienstleistungen für den nicht regulierten Markt, insbesondere in Südostasien, die Implementierung eines globalen Satellitenüberwachungssystems für die Flugsicherung, das eine umfassende Überwachung aller Routen weltweit ermöglichen soll, insbesondere in polarer, ozeanischer und anderen abgelegenen Gebieten, die von den radargestützten Flugsicherungsdiensten nicht abgedeckt werden.

ENAV Spa gab am Donnerstag bekannt, dass es das Jahr 2023 mit einem konsolidierten Gewinn von 112,7 Millionen Euro gegenüber 105,0 Millionen Euro zum 31. Dezember 2022 abschließen wird. Die Italiener heben ihre Dividende auf 0,23 Euro pro Aktie an, gegenüber 0,1967 Euro im Jahr 2022. Was ein Dividendenrendite von etwas mehr als sechs Prozent entspricht. Der Umsatz stieg 2023 auf eine Milliarde Euro, von 944,3 Millionen Euro im im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die Nettoverschuldung belief sich zum 31. Dezember auf 322,3 MillionenEuro, eine Verbesserung um 85,6 Millionen Euro im Vergleich zum 31. Dezember 2022.

Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 4,70 Euro und bietet somit über 30 Prozent Luft nach oben. Wenn der Kurs den Widerstand bei etwa 3,70 Euro knackt, dann könnte ein Großteil des Weges zum durchschnittlichen Kursziel frei sein.

