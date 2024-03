Nach einer Kurshalbierung der Aktie im Zeitraum zwischen Sommer 2021 und Herbst 2022 hat das Papier in den letzten Monaten wieder sichtlich Kapitalzuflüsse erfahren und sich in eine Handelsspanne zwischen 234,45 und 285,58 US-Dollar in diesem Jahr manövriert. Diese Schiebezone wurde am Donnerstag nachbörslich pulverisiert, sodass FedEx jetzt direkt zurück an die Verlaufshochs aus 2021 bei 319,90 US-Dollar durchziehen könnte. Ganz ungefährlich bleibt eine solche Spekulation allerdings nicht, da die Volatilität kurzfristig erhöht bleiben dürfte. Auf der Unterseite müsste erst das aktuelle Jahrestief bei 234,45 US-Dollar bärisch gekreuzt werden, damit die Aktie in eine längere Korrektur bis auf 210,42 US-Dollar eintritt.

FedEx Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit: