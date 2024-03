Gold seitwärts

Der Goldpreis gibt am Freitag im New Yorker Handel von 2.165 auf 2.164 $/oz nach. Heute Morgen entwickelt sich der Goldpreis im Handel in Shanghai und Hongkong seitwärts und notiert aktuell mit 2.164 $/oz um 10 $/oz unter dem Niveau vom Freitag. Die Goldminenaktien geben weltweit leicht nach.





Von der Weltfinanzkrise zum Crack-up-Boom (Katastrophenhausse)



Bild.de: „Zeitpunkt steht“. „USA sicher: China plant Krieg gegen Taiwan“. „China bereitet die Invasion Taiwans in den nächsten drei Jahren vor“ (22.03.24).



Vgl. Meldungen:



03.08.23: USA gibt erstmals Waffen aus eigenen Beständen an Taiwan ab.



06.06.23: Ein US-Lenkwaffenzerstörer und eine kanadische Fregatte fahren in einem gemeinsamen Manöver durch die Meerenge zwischen China und Taiwan, um China zu provozieren.



20.04.23: US-Kriegsschiff „USS Milius“ durchquert das Meeresgebiet zwischen China und Taiwan und heizt den Konflikt zwischen China und Taiwan weiter an.



27.02.23: US-Flugzeugträger USS Nimitz kreuzt im Südchinesischen Meer, um China zu provozieren.



03.08.22: Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi besucht Taiwan.



Siehe auch Vortrag Edelmetallmesse München 2023: „Gold und Krieg“, Folie 39: „Da die Menschen die Begründung einer mehr oder weniger weltweiten Währungsreform mit massiver Verarmung großer Teile der Weltbevölkerung mit einem lokalen Krieg in der Ukraine nicht akzeptieren werden, sind weitere Kriegsausbrüche an den Sollbruchstellen Nordkorea/Südkorea, Indien/Pakistan, Taiwan/China, dem Iran und in den Anrainerstaaten der Ukraine zu befürchten“.





Die Edelmetallmärkte



Auf Eurobasis entwickelt sich der Goldpreis bei einem unveränderten Dollar seitwärts (aktueller Preis 64.336 Euro/kg, Vortag 64.410 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold, Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.

Seite 2 ► Seite 1 von 4