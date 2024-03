NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Rheinmetall auf "Overweight" mit einem Kursziel von 600 Euro belassen. Der Wiederaufrüstungszyklus in Europa aufgrund des Kriegs in der Ukraine dürfte mindestens ein Jahrzehnt anhalten, schrieb Analyst David Perry in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Auch die Aussichten für die Verteidigungsetats in Asien und möglicherweise im Nahen Osten seien für die Branche positiv. Daher rechne er mit einem starken Gewinnwachstum der Sektorunternehmen, Aufwärtspotenzial für die Konsensschätzungen und Chancen für steigende Aktienkurse. Für Dassault Aviation und Hensoldt hob Perry die Ergebnisschätzungen (EPS) an./gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.03.2024 / 02:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2024 / 02:51 / GMT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Die Rheinmetall Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,23 % und einem Kurs von 514,5EUR auf Lang & Schwarz (26. März 2024, 07:54 Uhr) gehandelt.



Rating: Overweight

Analyst: JPMorgan

Kursziel: 600 Euro