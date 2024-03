Die Analysten von Goldman Sachs gehen davon aus, dass der Goldpreis nach einer Rallye von rund 8 Prozent seit Monatsbeginn noch Luft nach oben hat und bis zum Jahresende auf 2300 US-Dollar je Feinunze steigen könnte.

Am Dienstag legten die Futures an der COMEX 0,5 Prozent zu und notierten bei 2208,80 US-Dollar pro Feinunze. Das Edelmetall gilt in Zeiten geopolitischer Spannungen und sinkender Zinsen als sicherer Hafen. Die US-Notenbank signalisierte vergangene Woche, dass sie die Zinsen in diesem Jahr dreimal senken wird.