Die am Markt veranschlagte Wahrscheinlichkeit für eine erste Zinssenkung in den USA im Juni ist wieder auf 60 Prozent gefallen, nachdem sie in der vergangenen Woche schon mal bei 70 Prozent lag. Grund sind Kommentare von Christopher Waller, dass es eben keine Eile gäbe bei der Anpassung der Leitzinsen nach unten. Seiner Ansicht nach wäre es besser, noch ein paar weitere Monate mit ansprechenden Inflationsdaten zu haben, bevor man an der Zinsschraube drehe.

Dieses „Vor und Zurück“ ist allerdings etwas, woran sich Anleger gewöhnt haben und deshalb auch ein wenig taub auf diesem Ohr geworden sind. Das kann allerdings ein Fehler sein. Für die EZB spricht in der Tat vieles und vor allem die schwache konjunkturelle Entwicklung in der Eurozone für eine erste Zinssenkung im Juni, auch gern vor den Amerikanern, und auch, wenn die eine Woche später kneifen. Die Chance, dass die EZB die Zinswende vor der Fed einleiten wird, ist stark gestiegen. Das Ventil für einen zeitlichen Versatz der Zinsentscheidungen ist der US-Dollar, der in einem solchen Umfeld noch einmal kräftig aufwerten könnte.