Die heutige Entwicklung der Indizes SDAX, Dow Jones und S&P 500 zeigt, dass alle drei Indizes im Minus sind. Der SDAX hat mit -0,80% den größten Verlust erlitten, gefolgt vom S&P 500 mit -0,11% und dem Dow Jones mit -0,01%. Obwohl alle drei Indizes gefallen sind, ist der Rückgang beim Dow Jones und S&P 500 relativ gering im Vergleich zum SDAX. Dies könnte auf unterschiedliche Marktbedingungen in den Regionen hinweisen, die diese Indizes repräsentieren.ADTRAN Holdings war sowohl der Top- als auch der Flopwert im SDAX mit einem Wert von 4.04%.Microsoft führte die Topwerte im Dow Jones an mit einem Wert von 0.94%, gefolgt von Chevron Corporation mit 0.65% und Intel mit 0.63%.Die Flopwerte im Dow Jones wurden von Nike (B) mit -1.97%, The Home Depot mit -2.47% und 3M mit -13.40% angeführt.Micron Technology führte die Topwerte im S&P 500 an mit einem Wert von 6.48%, gefolgt von Western Digital mit 5.11% und Wynn Resorts mit 3.52%.Die Flopwerte im S&P 500 wurden von C.H.Robinson Worldwide mit -3.66%, Align Technology mit -3.89% und Illumina mit -4.00% angeführt.