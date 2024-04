Was war der Grund für den Fehlschlag? "Die Diskrepanz zwischen Auslieferungen und Produktion impliziert einen zusätzlichen Bestand von etwa 46.000 Fahrzeugen, was bestätigt, dass es neben dem bekannten Produktionsengpass auch ein ernsthaftes Nachfrageproblem geben könnte", so Emmanuel Rosner, Analyst der Deutschen Bank, in einem Bericht vom Dienstag.

"Während wir ein schlechtes erstes Quartal erwartet hatten, war dies ein komplettes Desaster, das schwer zu erklären ist. Wir betrachten dies als einen entscheidenden Moment in der Tesla-Geschichte, in dem Musk entweder eine Wende herbeiführen und die schlechte Leistung des ersten Quartals rückgängig machen muss. Andernfalls könnten dunkle Tage bevorstehen, die die langfristige Tesla-Geschichte stören könnten", so der langjährige Tesla-Bulle und Musk-Befürworter Dan Ives von Wedbush in einer Mitteilung an Kunden.

"Musk muss dieses Flugzeug übernehmen und der Pilot sein", so Ives weiter. "Strategisch gesehen muss Musk Tesla in einen anderen Wachstumsgang bringen, da dies jetzt eine Code-Red-Situation ist." Er fügte hinzu, dass Musks Besitz von X und andere Probleme die Dinge "verschlimmert haben". Der Analyst würde es begrüßen, wenn Musk sich mehr auf das Geschäft von Tesla konzentrieren würde, um das Vertrauen der Anleger wieder zu stärken.

Wedbush bewertet die Tesla-Aktie immer noch mit outperform und ist optimistisch, was die langfristigen Bestrebungen im Bereich des selbstfahrenden Autos angeht, aber Ives sagte, dass dieses Quartal eine kritische Phase in der Geschichte des Unternehmens sein wird.

Tesla-Investor Ross Gerber, CEO von Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management, sagte am Dienstag auf X, dass Tesla seine Autos "aufgrund von Elons Verhalten" nicht verkaufen könne.

Wie tief kann es nun für die Aktie gehen? John Roque, Senior Managing Director und Leiter der technischen Strategie bei 22V Research, hat die 100-US-Dollar-Marke im Blick. Er prognostizierte den Kursrutsch Ende 2022, der knapp über 100 US-Dollar endete und wartet erneut auf diese Marke.

Die Tesla-Aktie hat den US-Handel knapp fünf Prozent tiefer beendet. Laut Marketscreener bieten die Titel nach den Anpassungen der ersten Analysten ein Aufwärtspotenzial von 17,4 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Dienstag. Das durchschnittliche Rating lautet Halten.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion

Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,47 % und einem Kurs von 154,1EUR auf Tradegate (03. April 2024, 09:49 Uhr) gehandelt.