Der Leasing-Spezialist Grenke bleibt aufgrund seiner Wachstumsambitionen auf der "Überzeugungsliste" der Warburg-Analysten. Am Donnerstag werden neue Geschäftszahlen erwartet, die ein Wachstum des Leasinggeschäfts auf über 3 Milliarden Euro im Jahr 2024 und etwa 700 Millionen Euro im ersten Quartal (ein Plus von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahr) bestätigen sollen.

Die Kinder-Audioplattform Tonies legt am 11. April seinen Jahresbericht und die Finanzaussichten für 2024 vor. Analysten hoffen auf dynamisches Wachstum und das Potential für internationale Expansion. Die Vorstellung der detaillierten Zahlen und erstmals eines Segmentberichts verspricht zusätzliche Einblicke in die Treiber hinter der positiven Entwicklung der Bruttomarge und des EBITDA. Kursziel: 8,50 Euro.

Personalvermittler Amadeus FiRe plant nach der Expansion des Vertriebspersonals im Jahr 2023, die Produktivität zu steigern. Das Segment Training & Education dürfte nach operativen Anpassungen im Vorjahr ein Umsatzwachstum verzeichnen. Das Unternehmen erhöhte seinen Dividendenvorschlag auf 5 Euro, was den Aktienkurs positiv beeinflussen könnte: Kursziel: 180 Euro.

Chipausrüster Aixtron erlebte einen fast 10-prozentigen Kursrückgang in der letzten Märzwoche - was die Warburg-Analysten für übertrieben halten. Zur Veröffentlichung der Q1-Ergebnisse am 25. April erwartet man beruhigende Kommentare des Managements zur allgemeinen Geschäftslage, was eine Erholung des Aktienkurses ermöglichen könnte: Kursziel: 34,50 Euro.

Die Hugo-Boss-Aktie musste Verluste einstecken, nachdem eine Umsatzwarnung von Kering den Kurs beeinträchtigte. Dennoch sollte sich die Aktie erholen, meint Warburg, da die Prognosen des Unternehmens eher eine vorsichtige Makroeinschätzung als eine außergewöhnlich schwache aktuelle Geschäftsentwicklung widerspiegeln. Kursziel: 88 Euro.

Der Anlagenbauer Krones kehrt aufgrund solider Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 und eines starken Auftragseingangs für das erste Quartal 2024 auf die Überzeugungsliste zurück. Die bevorstehenden Q1-Ergebnisse könnten als Katalysator für die Aktie dienen. Kursziel: 158 Euro.

Das mit Abstand größte Kurspotenzial sehen die Warburg-Analysten bei ProCredit Holding. Der Finanzdienstleister überzeugt die Analysten mit historisch rekordverdächtigen Ergebnissen für 2023 und einer vielversprechenden Wachstumsprognose. Die erwartete Dividende von 0,64 Euro pro Aktie und eine signifikante Unterbewertung der Aktie könnten das Interesse der Anleger im April weiter steigern. Kursziel: 20 Euro.



Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE-Redaktion

