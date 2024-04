Yardenis Vorhersage basiert auf der Annahme, dass die Inflation einen ähnlichen Verlauf nehmen könnte wie in den 1970er Jahren, als die Preise zu klettern begannen und der Goldpreis von 35 US-Dollar auf einen Höchststand von 665 US-Dollar pro Unze sprang.

"Inflationäre Druckwellen, angefacht durch den jüngsten Anstieg der Rohölpreise und die Entscheidung der OPEC+, die Produktionskürzungen fortzusetzen, könnten den Goldpreis in neue Höhen treiben", erklärte Yardeni in einer Notiz an Kunden.

Er verwies dabei auf den Rekordanstieg des Goldpreises im März. Sollten sich die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten weiter zuspitzen und die Ölpreise über 100 US-Dollar pro Barrel steigen, sieht Yardeni eine 20-prozentige Chance für eine erneute Inflationswelle, die dem Goldpreis weiteren Auftrieb verleihen könnte.

Die Inflation hat sich seit ihren Höchstständen von über 9 Prozent im Jahr 2022 deutlich abgekühlt, mit einem Anstieg von 3,2 Prozent im Februar. Marktbeobachter warnen jedoch vor einem möglichen Wiederaufleben der Preissteigerungen, getrieben von Lieferkettenstörungen infolge geopolitischer Konflikte und einem starken US-Arbeitsmarkt.

Yardeni ist nicht der einzige, der eine glänzende Zukunft für Gold voraussagt. Der Ökonom David Rosenberg sieht ebenfalls ein Aufwärtspotenzial von 30 Prozent für das Edelmetall, begründet durch das Risiko, das von den erwarteten Zinssenkungen der Fed und zunehmenden geopolitischen Konflikten ausgeht. Die Prognosen unterstreichen das wachsende Interesse an Gold als sicherem Hafen in unsicheren Zeiten.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion