Kurz- bis mittelfristig hat sich der DAX nämlich durch den Kursanstieg über die Vorgängerhochs aus Anfang April von 18.567 Punkte nun Aufwärtspotenzial zunächst an 19.000 Punkte und darüber grob 19.800 Punkte erarbeitet. Ein Long-Investment auch auf aktuellem Niveau kann lohnenswert ausfallen, wobei ein Stopp den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts bei aktuell 18.382 Punkten nicht überschreiten sollte. Um 19.000 Zählern ist mit einer zwischen geschalteten Konsolidierung zu rechnen. Weitestgehend dürfte auch der Spruch „Sell im May an go away“ hierdurch entkräftet worden sein, statistisch gibt es keinerlei Belege für ein derartiges Verhalten des Barometers. Sollte denn noch eine größere Korrektur einsetzen und der DAX unter 18.200 Punkte zurückfallen, würde dies sofort Korrekturmöglichkeiten auf 17.875 und darunter 17.500 Punkte eröffnen, womit auch der 200-Tage-Durchschnitt einem Test unterzogen werden dürfte. Hinweise hierauf liefert die Charttechnik derzeit aber nicht. Auch muss hinzugefügt werden, dass in einem US-Wahljahr die Kurse meistens ab dem Frühjahr stetig am Steigen sind.

Aktuelle Lage