Angesichts zahlreicher Hackerangriffe investieren Unternehmen und Behörden immer mehr in die IT-Sicherheit. Das US-Außenministerium arbeitet mit einer Reihe von Sicherheitsanbietern zusammen, die über Microsoft hinausgehen, seit mit China verbundene Hacker im vergangenen Jahr Zehntausende von E-Mails des Ministeriums gestohlen haben, indem sie in das Netzwerk des Tech-Giganten eingedrungen sind. Global nähert sich der Umsatz im Markt für Cybersicherheit der 200-Milliarden-Euro-Marke. Von diesem Boom profitieren jedoch vornehmlich Konzerne mit Sitz in den USA und Israel, beispielsweise Palo Alto Networks (PANW) und Check Point. Start-ups aus Deutschland und Europa tun sich dagegen schwer. Aktien von börsennotierten Anbietern wie Palo Alto Networks, Zscaler und CrowdStrike legten in den vergangenen zwölf Monaten deutlich zu.

Im übergeordneten Bild hat der Aktienkurs von PANW seit dem Börsengang im Jahr 2012 eine Aufwärtssequenz ausgebildet, die in dieser Periode drei Mal eine längere Seitwärtskonsolidierung verzeichnet hat. Die letzte Seitwärtskonsolidierung erstreckte sich von Ende März 2022 bis Anfang Januar 2023. Der Januar 2023 war auch der Beginn eines Aufwärtstrends, der am 7. März 2024 nachhaltig gebrochen wurde. Nachdem der Kurs an der oberen Begrenzung des Trendkanals notierte, musste in den folgenden Handelstagen mit einer Minikonsolidierung gerechnet werden. In weiterer Folge bildete der Kursverlauf einen Boden im Bereich zwischen 259,62 US-Dollar und 282,82 US-Dollar. Seit dem 8. April 2024 hat der Kurs wieder fester notiert und er könnte die angefangene Aufwärtssequenz bis zum Widerstand bei 350,60 US-Dollar fortsetzen. Endogen könnte sich ein Kursrückgang wieder in der Supportzone bei 259,62 US-Dollar abschwächen. Generell liegt der Vorteil bei einem mehrwöchigen Betrachtungszeitraum in einer Long-Strategie. Bei der Betrachtung durch die Kennzahlenbrille hat PANW schon im Geschäftsjahr 2022/23 den Break-even geschafft und plant bis in das Geschäftsjahr 2025/26 mit einer Gewinnsteigerung von 204 Prozent. Das entsprechende erwartete KGV liegt aber immer noch bei 76,09.

Palo Alto Networks, Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: