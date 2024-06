Seite 2 ► Seite 1 von 2

Köln/Zürich (ots) - 4. Juni 2024 - Neutralität beim First-Party-Data-Matching -dafür sorgt die Vereinbarung zur Kooperation zwischen Ad Alliance und demSchweizer Technologieanbieter Decentriq und dessen Data-Clean-Room-Lösung (DCR).Die datenbasierte Zusammenarbeit ermöglicht Advertisern eine sichere undneutrale Umgebung, um ihre First-Party-Daten mit denen des Kölner Vermarktersdatenschutzsicher zu matchen.Noch in diesem Jahr wird die Datenkollaborationsplattform von Decentriq (https://www.decentriq.com/?utm_campaign=adalliance&utm_source=adalliance&utm_medium=web%20properties) zur technologischen Basis für die Post-Cookie-Adressierung. DieDCR-Lösung ist speziell auf die Bedürfnisse von Publishern, Werbetreibenden undMediaagenturen ausgerichtet und ermöglicht eine kundenspezifischeZielgruppen-Adressierung - und das bei schneller und einfacher Implementierungund Nutzung für alle beteiligten Partner. Werbepartnern der Ad Alliance bietetsich ein sicherer und neutraler Raum, um ihre First-Party-Daten mit denen desVermarkters übereinanderzulegen, Analysen zu fahren, Audience Segmente undTargetings aufzusetzen, um so Kampagnen sehr spezifisch und effektivauszuspielen. Vor allem im Rahmen von schutzwürdigen Daten, wie personenbezogeneDaten, hat die Sicherstellung der jeweiligen Datenhoheit höchste Priorität.Diese wird durch die Kooperation mit Decentriq gewährleistet. Das gemeinsameMindset: Keine Kompromisse beim Thema Datensicherheit!Martin Hoberg, CTO Ad Alliance: "Hohe Datenqualität, Datensicherheit und dasVertrauen unserer Nutzerschaft haben absolute Priorität. 'Safety first' ist dieDevise und mit Decentriq haben wir einen Partner gefunden, der unserenAnsprüchen vollumfänglich entspricht. Die Kolleg:innen kennen sehr gut diemarkt- und branchenspezifischen Bedürfnisse. Damit passt Decentriq mit Sitz inder Schweiz und Fokus auf europäische Kunden hervorragend in unsere Tech- undData-Strategie, bei der wir auf starke europäische Lösungen setzen."Das Schwinden der Third-Party-Cookies erfordert neue Strategien und technischeLösungen, um Daten nutzbar zu machen. Ad Alliance setzt dabei auf einedreistufige Datenstrategie, bei der Decentriq einen elementaren Bestandteileinnimmt, wenn es um die datenschutzsichere Verbindung mit Kundendaten geht. DasZüricher Unternehmen gehört mit seiner Datenkollaborationsplattform weltweit zuden Vorreitern beim Confidential Computing, der vertraulichen Datenverarbeitung,und hat sich nach einer intensiven Evaluationsphase durchgesetzt.Diese technologische Führerschaft sowie den hohen Service Level der Schweizerbringt Ad Alliance mit den kuratierten und hochwertigen Inhalten ihres