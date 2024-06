Hannover (ots) - Zu einem erfolgreichen Unternehmen gehören neben einem

hochwertigen Produkt auch ein effizienter Vertrieb sowie zielgruppenorientiertes

Marketing. Marvin Flenche bietet mit umsatz.io ein leistungsstarkes Tool, das

die Grundlage hierfür bereitstellt. Im folgenden Artikel erfahren Sie, welche

drei Gründe am häufigsten hinter schleppenden Verkaufszahlen stecken und wie

umsatz.io diese Ursachen behebt.



Stillstand ist Rückschritt - gemäß diesem Leitsatz versuchen Unternehmer

kontinuierlich, ihre Umsatz- und Gewinnhöhe zu steigern. Viele von ihnen

gelangen jedoch irgendwann an einen Punkt, an dem nichts mehr geht: Wie sehr sie

sich auch anstrengen, die Verkaufszahlen stagnieren. Langfristig wird das zum

Problem, denn ohne Wachstum können Firmen in der Regel nicht lange bestehen,

bevor sie von konkurrierenden Unternehmen verdrängt werden. "Der Verkauf von

hergestellten Produkten ist das Kerngeschäft eines produzierenden Betriebs. Wenn

das nicht einwandfrei funktioniert, ist schnell die Existenz einer ganzen Firma

bedroht", mahnt Marvin Flenche.







Ursachenforschung betrieben werden - schließlich muss es andere Gründe für den

ausbleibenden Erfolg geben. Dazu gehört ein kritischer Blick auf die internen

Strukturen und Prozesse genauso wie die Analyse unternehmensrelevanter

Kennzahlen", führt der Experte weiter aus. Gerade für diesen Prozess hat Marvin

Flenche mit umsatz.io eine innovative Anwendung erschaffen, die Unternehmer bei

verschiedenen Aufgabenfeldern im Arbeitsalltag unterstützen soll. Das Tool ist

dabei äußerst einfach zu bedienen - ähnlich intuitiv wie ein

Tabellenkalkulationsprogramm. Gleichzeitig bietet es unzählige Funktionen eines

CRM-Systems. Im Gegensatz zu sämtlichen vergleichbaren Produkten ist umsatz.io

auch für Betriebe mit weniger als 50 Mitarbeitern geeignet. Insbesondere bei der

Aufdeckung und Beseitigung der häufigsten Ursachen für Absatzschwierigkeiten

kann das Programm sein ganzes Potenzial entfalten.



Grund 1: Der Bedarf der Kunden wird nicht oder fehlerhaft ermittelt



Essen lässt sich am besten an hungrige Menschen verkaufen - genauso verhält es

sich mit Produkten, die ein Betrieb herstellt: Diese lassen sich nur dann

verkaufen, wenn es Menschen mit einem Bedarf nach diesem Produkt gibt. Nicht

wenige Betriebe vernachlässigen diesen Grundsatz - oftmals nur deshalb, weil sie

nicht über die nötigen Möglichkeiten verfügen, entsprechende Daten zu erheben

und sie zu analysieren.



Durch eine permanente Beobachtung der Zielgruppen unterstützt umsatz.io die Seite 2 ► Seite 1 von 2



