Paris (ots/PRNewswire) - TCL, eine führende Unterhaltungselektronikmarke und

eine der beiden weltweit führenden TV-Marken, beglückwünscht seine offiziellen

Partner der europäischen Fußballnationalmannschaft, Spanien, Italien,

Deutschland, Polen, die Tschechische Republik und die Slowakei, zu ihrer Reise

zu den wichtigsten Fußballspielen in Europa. Bald werden sich die Wohnzimmer

verwandeln, wenn sich Familien und Freunde versammeln, um ihre

Nationalmannschaften bei dem mit Spannung erwarteten Fußballereignis des Sommers

zu sehen - eine Gelegenheit für jeden Spieler und jeden Fan, groß rauszukommen,

wenn die Magie des Fußballs in Millionen von Haushalten in ganz Europa zu spüren

ist.



Partnerschaften mit Nationalmannschaften feiern





TCL ist bestrebt, seine Präsenz in Europa durch die Unterstützung führenderFußballnationalmannschaften zu stärken. Als Premium-Partner der Real FederaciónEspañola de Fútbol (RFEF ) bringt TCL die Leidenschaft und Entschlossenheit vonLa Roja zu allen Fans. In Italien arbeitet TCL mit der Federazione ItalianaGiuoco Calcio (FIGC) zusammen, um das Fernseherlebnis für die Azzurri-Fans zuverbessern. Auch in Deutschland ist TCL als offizieller Partner des DeutschenFußball-Bundes (DFB) präsent und begeistert alle Fans mit seiner hochmodernenDisplay-Technologie. Darüber hinaus unterstreicht das TCL-Sponsoring derpolnischen Fußballnationalmannschaft das Engagement der Marke im europäischenFußball. Gleichzeitig spiegeln die Partnerschaften mit den Nationalmannschaftender Tschechischen Republik und der Slowakei die Mission von TCL wider, fesselndeFußballerlebnisse zu bieten und durch Sport zu Größe zu inspirieren.Durch Sport zu Großartigkeit inspirierenDie Mission von TCL, Großartigkeit zu inspirieren, ist in jeder Partnerschaftspürbar und unterstreicht das Engagement von TCL, die Wirkung des Sports in dieHerzen und das Leben von Menschen aus allen Teilen der Welt zu bringen. TCLnutzt die Macht der Technologie, um das Sportschauen angenehmer, intensiver undunterhaltsamer als je zuvor zu machen. Das Ziel von TCL ist es, Menschenzusammenzubringen, um bedeutungsvolle Momente zu feiern und die Freude an einemder schönsten Zeitvertreibe des Lebens zu genießen."Durch die Partnerschaft mit diesen ikonischen Teams unterstreicht TCL seineMission, die Technologie zu demokratisieren", sagte Stefan Streit ,Marketingleiter von TCL Europe. "Wir freuen uns auf einen tollen Sportsommer undwünschen unseren Teams viel Glück. Unsere Sponsorings sind mehr als nurPartnerschaften; es geht darum, mit unseren Kunden durch die Leidenschaft undBegeisterung des Fußballs in Verbindung zu treten. Wir sind stolz darauf, diese