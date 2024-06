Amsterdam/Leipzig (ots) -



- Webfleet ist eine der ersten web-basierten Flottenmanagementlösungen der Welt

mit heute mehr als 60.000 Kunden

- Telematik hat in den letzten 25 Jahren die Transportbranche revolutioniert und

sich von der einfachen Positionsbestimmung von Fahrzeugen hin zu

ganzheitlichem Mobilitäts- und Datenmanagement entwickelt

- Künstliche Intelligenz wird noch mehr Möglichkeiten eröffnen, Flotten bei der

Steigerung von Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit zu unterstützen



Webfleet, ein Pionier in Fahrzeugtelematik und Flottenmanagement, feiert sein

25-jähriges Bestehen. Das Unternehmen, welches in Leipzig gegründet wurde, hat

sich seit 1999 kontinuierlich an der Spitze der technologischen Entwicklungen in

der Branche positioniert und die Entwicklung von Flottenmanagementtechnologien

in den letzten Jahrzehnten maßgeblich mitgestaltet. Heute ist Webfleet Teil von

Bridgestone und gehört mit mehr als 60.000 Kunden weltweit zu den führenden

Anbietern von Flottenmanagementlösungen.







Beginn an dabei und gestaltend" sagt Wolfgang Schmid, Webfleet Head of Central

Region bei Bridgestone Mobility Solutions. "Mit Blick zurück hat sich das

Management von Flotten in den vergangenen Jahren grundlegend gewandelt. Am

Anfang stand für Fuhrparkunternehmen das reine Tracking & Tracing von Fahrzeugen

im Vordergrund. Jetzt kommt die nächste Stufe: vernetzte Daten.

Flottenmanagement-Systeme werden immer smarter. Sie vernetzen Fahrzeug, Fahrer

und Zentrale, erheben dabei neue Daten und kombinieren diese Daten völlig neu.

So lässt sich die Flotten- und Transportleistung verbessern oder effizienter

gestalten. In der Praxis wird das bereits erfolgreich umgesetzt."



Schmid weiter: "In einem Fahrzeug entsteht eine Vielzahl an Daten, die weit über

die bloße Positionsbestimmung und Routenführung hinausgehen." Vor allem

Fahrzeug-, Trailer- oder Reifendaten können zusätzliche Informationen und

Erkenntnisse liefern. Die zunehmende Vernetzung dieser verschiedenen

Datenquellen durch eine moderne Telematiklösung wie Webfleet ermöglicht es

Fuhrparkunternehmen, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und wichtige

Prozesse zu optimieren. Flottenmanager sind dadurch in der Lage, ihren Fuhrpark

effizienter und produktiver zu steuern und die Flottenzusammensetzung

strategisch zu planen. Zudem können Fahrer unterstützt und deren Arbeitsumgebung

einfacher und sicherer gestaltet werden.



"Der große Trend liegt darin, die Daten noch mehr zu vernetzen. Künstliche

Intelligenz wird dafür sorgen, dass riesige Datenmengen zu konkreten Vorschlägen



