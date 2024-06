NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER FÜR DIE VERÖFFENTLICHUNG, DIE PUBLIKATION, DEN VERTRIEB ODER DIE VERBREITUNG IN DEN USA BESTIMMT – WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, WEDER TEILWEISE NOCH IM GANZEN

Höhepunkte der Pressemitteilung:

- Cedarcross, ein Beteiligungsunternehmen von Alset, unterzeichnet einen Nvidia H100 GPU-Server-Vertrag über zunächst drei (3) Server (zum Kaufpreis von 1,37 Mio. $), wobei der Kunde eine Option zum Erwerb von weiteren 200 Servern (zum Kaufpreis von 91,7 Mio. $) hat, die bis zum 30. September 2024 gültig ist.

- Cedarcross erwirtschaftet bis dato allein mit seinem Server-Vertriebsgeschäft für High-Performance-Computing („HPC“) einen kumulierten Umsatz von ca. 29,7 Mio. $ im aufgelaufenen Jahr.

- H100-GPU-Server von Nvidia werden in „Transformational AI Training“ eingesetzt und bieten bis zu „sieben Mal höhere Leistung für Hochleistungsdatenverarbeitungsanwendungen“.1

Vancouver (British Columbia) – 13. Juni 2024 / IRW-Press / Alset Capital Inc. (TSX-V: KSUM) (OTC: ALSCF) (FWB: 1R60, WKN:A3ESVQ) („Alset“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass sein Beteiligungsunternehmen, Cedarcross International Technologies Inc. („Cedarcross“), ein Abkommen mit der Firma Big Energy Investments Inc., die unter dem Namen Ceti AI firmiert und einen unabhängigen Vertragspartner darstellt, hinsichtlich des Vertriebs von drei (3) Nvidia H100 HGX 8GPU-Servern unterzeichnet hat, das Cedarcross voraussichtlich Einnahmen in Höhe von 1,37 Millionen $ bescheren wird, wobei der Vertragspartner die Option hat, bis zu 200 H100 HGX 8GPU-Server zu erwerben, die im Falle der Ausübung Einnahmen in Höhe von 91,7 Millionen $ einbringen würde (die „Transaktion“).

Nach den beiden bereits am 22. April 2024 und 16. Mai 2024 bekannt gegebenen Vertriebsabkommen stellt dieses Abkommen einen wichtigen Fortschritt für das Vertriebsgeschäft von Cedarcross auf dem Markt für Hochleistungsdatenverarbeitungs-(HPC)-Server dar. Cedarcross hat nun allein durch den Vertrieb von HPC-Servern seit Beginn des Jahres kumulierte Einnahmen in Höhe von etwa 29,7 Millionen $ erzielt. Diese Vertriebsvereinbarungen unterstreichen die starke Nachfrage und die strategische Marktpositionierung von Cedarcross in der HPC-Landschaft.