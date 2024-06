Seite 2 ► Seite 1 von 2

Oldenburg (ots) - Die Energiewende ist auf Touren gekommen und es gibtvielerorts bereits positive Nachrichten zu vermelden - die Herausforderungenaber bleiben groß: Gerade kleine und mittlere Energieversorger und Stadtwerkesehen sich zahlreichen Problemen gegenüber, die technologischer,wirtschaftlicher, regulatorischer und im Besonderen vertrieblicher Natur sind.Wie kann es ihnen gelingen, die Menschen mitzunehmen und ihren Kundenstamm nichtnur zu halten, sondern auch zu erweitern?Im vergangenen Jahr stieg der Anteil der erneuerbaren Energien am Strommix inDeutschland erstmals über 50 Prozent - damit wird die Stromerzeugung auchdeutlich dezentraler. Für kleine und mittlere Energieversorger ist das eineChance, ihre Position am Markt zu festigen. Doch das funktioniert nur, wennInnovationen, Investitionen und die richtigen Produkte eingesetzt werden.Während sich die Unternehmen mit den technischen und gesetzlichen Aspektenbefassen, um die Transformation auf dem Energiemarkt voranzubringen und eininteressantes Angebot zu schaffen, gehen ihnen allerdings auf der anderen Seitezahlreiche Stammkunden verloren, was für ihre Wirtschaftlichkeit zunehmendproblematisch wird. "Die Kunden verlangen durchaus umweltfreundlicheEnergielösungen, doch sie wollen es auch bequem", sagt Aaron Brück,Geschäftsführer der Seals Group. "Sie erwarten einen Service, der es ihneneinfach macht, brauchen aber gleichzeitig eine intensive Beratung, die ihreFragen umfassend klärt. Die Energieversorger müssen ihre vertrieblichenStrategien unbedingt auf den neuesten Stand bringen, sonst werden sie zwischenEnergiewende und Marktliberalisierung unter die Räder kommen.""Nun ist auch klar, dass kleine und mittlere Energieversorger einen Vertrieb,wie ihn der Markt heute verlangt, aus eigener Kraft kaum aufbauen können: Esfehlt ihnen an Fachpersonal und an Know-how. In diesen Fällen bietet sich einexterner Partner an, der vertriebliche Maßnahmen entwickeln und umsetzen kann",fügt sein Geschäftspartner Philipp Boros hinzu. Die beiden Vertriebsexpertenbegleiten mit der Seals Group Energieversorger bei der Transformation derEnergiewirtschaft, um mit individuellen Vertriebsstrategien nachhaltigesWachstum zu erzeugen. Mit ihrer langjährigen Erfahrung in der Energiebranchesorgen sie für Entlastung in den Unternehmen, wobei sie sich als Schnittstellezwischen dem Energieversorger, dem Markt und den Kunden verstehen. Warum dieEnergiewende nur gelingen kann, wenn auch die vertrieblichen Ziele umgesetztwerden, haben Aaron Brück und Philipp Boros im Folgenden zusammengefasst.Die gegenwärtige Situation der Energiewirtschaft