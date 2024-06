München (ots) -



echten Sachwerten der europäischen Energiewende teilzuhaben. "Blue Energy"

investiert in den Ausbau aller Schlüsseltechnologien, die Europa bis 2050 zum

ersten klimaneutralen Kontinent der Welt machen sollen. Dazu zählen

Photovoltaik, Windenenergie, Wasserkraft und die zur Verfügbarmachung des

produzierten Ökostroms nötigen Batteriespeicher-Systeme. Besparbar ist der Fonds

zum Beispiel über die neue Fondspolice "Blue Invest" der Bayerischen. Mit

Deutschland und Italien betritt Pangaea Life zwei neue Märkte, die für Anleger

attraktive Chancen bereithalten.



In der süditalienischen Region Catania nimmt "Blue Energy" einen im Bau

befindlichen 52MW-Solarpark neu ins Portfolio auf. Durch eine sogenannte

Co-Location, bei der die Photovoltaik-Anlagen mit einem modernen Energiespeicher

mit vier Stunden Speicherkapazität kombiniert werden sollen, können die

Effizienz und die erwarteten Erträge weiter optimiert werden. Dieses Vorhaben

befindet sich aktuell in Planung.



"Mit Catania in Sizilien investieren wir in Solarkraft in einer der

sonnenreichsten Regionen Europas", sagt Uwe Mahrt, CEO der Pangaea Life. "Dank

der geplanten Kopplung mit einem modernen Batteriespeicher profitieren die

Bewohner von einer neuen stabilen und sauberen Energiequelle und Investoren von

einem langfristig ertragreichen Asset."



Der Bau und Betrieb des 50MW-Speicherprojekts "Strübbel" in Schleswig-Holstein

bedeutet die erste Investition des Fonds im heimischen Deutschland. Modernste

Energiespeichersysteme wie dieses spielen eine Schlüsselrolle für das Gelingen

der Energiewende. Um die hierzulande insbesondere durch Wind und Sonne erzeugten

Strommengen in das Stromnetz einzuspeisen, wenn diese zum Beispiel in den

Abendstunden besonders benötigt werden, ist der Ausbau entsprechender

Technologien besonders dringlich. Aus Investorensicht liefern die am Strommarkt



