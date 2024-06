Dann aber eröffnete die Wall Street, die Nvidia-Aktie setzte ihre Korrektur fort und so dürfte es mit dem DAX heute erst einmal wieder abwärts gehen. Damit bleibt der Markt den Anlegern eine echte Bodenbildung schuldig. Die in der zweiten Wochenhälfte anstehenden Inflationsdaten, die Biden-Trump-Debatte und die Frankreich-Wahlen könnten im weiteren Wochenverlauf für hohe Kursschwankungen sorgen.

Der Kursrutsch bei Nvidia sorgte bei den erfolgsverwöhnten Tech-Fans in New York nun schon den dritten Tag in Folge für lange Gesichter. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von über 23 ist Nvidia mittlerweile nicht nur die am besten performende Aktie im S&P 500, sie ist auch die teuerste geworden. Aber eine Einbahnstraße ist auch diese Kursentwicklung nicht. Mit einem Minus von zehn Prozent ist die Nvidia-Aktie jetzt in eine Korrekturphase abgerutscht.