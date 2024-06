Little Rock, Ark. (ots/PRNewswire) - Montrose Environmental Group, Inc.

("Montrose" oder "das Unternehmen") (NYSE: MEG), ein wachstumsstarkes globales

Unternehmen für Umweltlösungen, hat heute seinen Nachhaltigkeitsbericht 2023

veröffentlicht, der aktuelle Informationen über den Weg des Unternehmens in

Sachen Nachhaltigkeit sowie Einblicke in seine innovative Arbeit zur

Unterstützung von Kunden und Gemeinschaften auf der ganzen Welt bietet.



Der Nachhaltigkeitsbericht 2023 hebt die Schlüsselelemente der langfristigen

Nachhaltigkeitsbemühungen von Montrose hervor, darunter die Fürsorge für die

Mitarbeiter, der Dienst am Gemeinwesen, die positive Beeinflussung unserer

Umwelt und das Bewirken sinnvoller Veränderungen.







"Wir bei Montrose betrachten die Nachhaltigkeit unseres Geschäfts als Kernstückunseres Entscheidungsrahmens", sagte Vijay Manthripragada, President und ChiefExecutive Officer der Montrose Environmental Group. "Unser Nachhaltigkeitsansatzbefasst sich mit den Elementen, die in unserer Wesentlichkeitsanalyse ermitteltwurden, und konzentriert sich auf die Faktoren, die für unser Unternehmen,unsere Interessengruppen und unsere Mitarbeiter am wichtigsten sind Darausergibt sich unsere umfassende Strategie für die Betreuung und Unterstützungunserer Kunden - der One Montrose Way. Das bedeutet, dass wir nachhaltigePraktiken in unsere tägliche Arbeit integrieren und gleichzeitig unseren Kundeninnovative Lösungen anbieten, um ihre positiven Auswirkungen auf unseregemeinsame Umwelt zu maximieren."Zu den wichtigsten Errungenschaften für Montrose im Jahr 2023 gehören:- Ausweitung der Offenlegung des Energieverbrauchs und derTreibhausgasemissionen (THG) des Unternehmens, einschließlich derNeuberechnung des Basisinventars für 2022 und der Durchführung eineserweiterten Scope-3-Emissionsinventars;- Entwicklung kurzfristiger Ziele zur Untermauerung des Netto-Null-Ziels desUnternehmens und Vorlage dieser Ziele bei SBTi zur Validierung;- Abschluss strategischer Akquisitionen, darunter Matrix Solutions, GreenpathEnergy und Vandrensning, um die Kunden des Unternehmens besser bedienen zukönnen und das Know-how in neuen Regionen zu vertiefen;- Abschluss einer unternehmensweiten Talent- und Vergütungsprüfung, um künftigeFührungskräfte zu identifizieren, Talentlücken zu bewerten und künftigeMöglichkeiten aufzuzeigen;- Stärkung unserer Cybersicherheitsmaßnahmen durch den Ausbau des engagiertenCybersicherheitsteams des Unternehmens, die Einführung einer generativenKI-Richtlinie und die Implementierung eines automatisierten Prozesses zur