WIESBADEN (ots) -



- Knapp die Hälfte der Homeoffice-Nutzenden arbeitete genauso oft oder häufiger

am Arbeitsplatz als von zu Hause aus

- Vereinbarkeit von Familie und Beruf: 25- bis 34-Jährige am häufigsten im

Homeoffice

- Homeoffice-Anteil in Deutschland mit 23,5 % leicht über dem EU-Durchschnitt



Homeoffice hat sich in Deutschland auch nach der Covid-19-Pandemie etabliert,

wird jedoch an weniger Arbeitstagen genutzt. 23,5 % aller Erwerbstätigen waren

im Jahr 2023 zumindest gelegentlich im Homeoffice, wie das Statistische

Bundesamt (Destatis) mitteilt. Damit war der Anteil nur geringfügig niedriger

als im Jahr 2022 mit 24,0 % und im Jahr 2021 mit 24,9 %. Im März 2022 war die

aufgrund der Corona-Pandemie eingeführte Homeoffice-Pflicht ausgelaufen. Wie

stark sich das Arbeiten von zuhause aus inzwischen etabliert hat, zeigt der

Vergleich mit dem Vor-Corona-Niveau: 2019 hatten lediglich 12,8 % der

Erwerbstätigen im Homeoffice gearbeitet.







Pandemiezeiten. Im Jahr 2023 arbeitete knapp die Hälfte (44 %) der

Erwerbstätigen, die Homeoffice nutzten, genauso oft oder häufiger am

Arbeitsplatz als von zu Hause aus. Gut ein Viertel (26 %) war vollständig im

Homeoffice. 2022 waren 39 % der Erwerbstätigen genauso oft oder häufiger am

Arbeitsplatz als im Homeoffice und 31 % arbeiteten ausschließlich von zu Hause

aus. Im von der Pandemie stark geprägten Jahr 2021 waren die Anteile noch

deutlicher in Richtung Homeoffice-Nutzung verschoben: Damals arbeiteten

lediglich 31 % genauso oft oder weniger im Homeoffice als am Arbeitsplatz, 40 %

waren dagegen vollständig im Homeoffice.



Beschäftigte in größeren Unternehmen arbeiten häufiger von zu Hause aus



Betrachtet man nur die abhängig Beschäftigten, so war der Homeoffice-Anteil 2023

mit 22,0 % etwas niedriger als bei den Erwerbstätigen insgesamt. Wie häufig

Angestellte Homeoffice nutzen, wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst, etwa

von der Größe des Unternehmens oder dem Alter der Beschäftigten. So steigt der

Homeoffice-Anteil mit der Größe des Unternehmens: Arbeiteten in kleinen

Unternehmen (bis 49 Beschäftigte) 13,1 % der Angestellten von zu Hause aus, so

waren es in mittleren Unternehmen (50 bis 249 Beschäftigte) 22,9 %. In großen

Unternehmen mit mindestens 250 Beschäftigten war der Homeoffice-Anteil mit 33,8

% am höchsten.



25- bis 34-Jährige am häufigsten im Homeoffice



Dass Homeoffice auch genutzt werden dürfte, um die Vereinbarkeit von Familie und

Beruf zu gewährleisten, zeigt ein Blick auf die Verteilung nach Altersgruppen.

Den höchsten Homeoffice-Anteil unter den abhängig Beschäftigten hatten 2023 die



