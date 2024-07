Die Bundesregierung hat den geplanten Verkauf des Gasturbinengeschäfts von MAN Energy Solutions an die chinesische Firma CSIC Longjiang untersagt. Dies wurde aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Verbindungen des Käufers zur chinesischen Rüstungsindustrie und der möglichen Nutzung der Technologie für militärische Zwecke beschlossen. Experten warnen vor einer potenziellen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, da die Technologie auch in sicherheitskritischen Bereichen eingesetzt werden könnte.

Die Volkswagen-Tochter Audi verzeichnete im zweiten Quartal einen deutlichen Absatzrückgang in den USA. Mit 48.687 Fahrzeugen wurden 12 Prozent weniger ausgeliefert als im Vorjahreszeitraum. Seit Jahresbeginn beläuft sich das Minus auf 14 Prozent. Im Gegensatz dazu konnte die Marke VW einen Anstieg der verkauften Fahrzeuge um fast ein Drittel verzeichnen, wobei der Absatz des E-Auto-Modells ID.4 um 15 Prozent sank.

Die Bewertung von VW und Porsche SE ist derzeit sehr niedrig, was verschiedene Spekulationen über die Gründe dafür aufkommen lässt. Mögliche Erklärungen könnten ein anhaltender Abwärtstrend, eine konzertierte Aktion aus London/Wall Street, die Schwarmintelligenz der Anleger oder geopolitische Spannungen zwischen China und den USA sein. Es wird diskutiert, ob die niedrige Bewertung ein Anzeichen für interne Probleme bei VW und eine mögliche Übernahme von Marken durch Investoren sein könnte.

Insgesamt zeigen die Entwicklungen bei Audi, MAN Energy Solutions und den Aktien von VW und Porsche SE eine komplexe und dynamische Situation auf dem Markt. Die Entscheidungen der Bundesregierung in Bezug auf den Verkauf von Unternehmensteilen an ausländische Investoren sowie die Reaktionen der Anleger auf die aktuellen Entwicklungen werden die weitere Entwicklung in der Automobilbranche maßgeblich beeinflussen.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 106,7EUR auf Lang & Schwarz (04. Juli 2024, 07:41 Uhr) gehandelt.