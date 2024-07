Kupfer: Der Trend zeigt nach Norden

Der Trend ist klar: Die Nachfrage nach Kupfer steigt stetig. Das rote Metall wird überall gebraucht, wo gebaut und gewachsen wird. Allein die Zunahme der Weltbevölkerung sorgt für eine stabile Nachfrage. Doch die Billionen-Dollar schweren Investitionen in eine marode Infrastruktur in Nordamerika und Europa sowie der Boom bei elektrisch angetriebenen Fahrzeugen sorgen für einen zusätzlichen Push.

Dabei sollten Anleger auch die Signale abseits der großen Themen Elektroautos oder Erneuerbare Energien wahrnehmen. So haben sich die Zulassungszahlen für elektrisch angetriebene Lkw und Busse in den vergangenen Jahren bereits vervielfacht. Bei den leichten Nutzfahrzeugen soll der Anteil laut einer Studie von Bloomberg NEF bereits 2026 bei 20 Prozent liegen. Bei den schweren Lkw wird mit 9 Prozent und bei den Bussen bereits mit 52 Prozent gerechnet. Das sind stabile Wachstumsaussichten, die die Kupfernachfrage antreiben. Dabei sollte man wissen: Ein elektrisch betriebenes Fahrzeug benötigt etwa drei- bis viermal so viel Kupfer wie eines mit Verbrennungsmotor.

Dementsprechend stimmen uns die mittel- bis langfristigen Aussichten sehr positiv. Doch auch kurzfristig sollte es mit Kupfer wieder besser laufen. Nachdem das rote Metall schon fünfstellig gehandelt wurde, folgte im Juni ein erster schwacher Monat seit langer Zeit. Nun aber scheint der Preis zu konsolidieren. Dabei zeigen die negativen Preise für die Schmelzgebühren von Kupfer in China das Dilemma an. Die Hütten kriegen nicht genug Material. Das hat zum einen mit Minenschließungen wie in Panama zu tun. Aber auch mit den abnehmenden Erzgehalten im Gestein wie im größten Produktionsland Chile.

Electrum Discovery: Attraktive Kupfer- und Goldvorkommen

Von diesen mittel- bis langfristigen Trends sollten die großen Kupferproduzenten profitieren. Die größten Chancen für Anleger könnten sich aber vor allem bei Developer- und Explorer-Aktien im Rohstoffmarkt bieten. So entwickelt zum Beispiel Electrum Discovery (SXV: ELY, WKN: A401HN, ISIN: CA28616D1087) mehrere Kupfer- und Goldprojekte in Serbien. Das Unternehmen steht dabei gerade am Anfang seiner Entwicklung. Und Serbien hat sich zu einem der europäischen Hot Spots in Sachen Rohstoffe entwickelt. Electrum Discovery fokussiert hier auf zwei Projekte: Timok East und Novo Tlamino. Vor allem bei Letzterem sollten Anleger genau hinschauen. Hier hat man bereits die Phase der reinen Exploration überschritten.