Die Hamburger Containerreederei Hapag-Lloyd hat ihre Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr angehoben und veröffentlichte vorläufige Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2024. Aufgrund der zuletzt starken Nachfrage und gestiegenen kurzfristigen Frachtraten rechnet das Unternehmen nun mit einer über den bisherigen Erwartungen liegenden Ertragsdynamik in der zweiten Jahreshälfte. Das Konzern-EBITDA wird nun in der Bandbreite von 3,2 bis 4,2 Milliarden Euro erwartet, im Vergleich zu den bisherigen Erwartungen von 2,0 bis 3,0 Milliarden Euro. Das Konzern-EBIT wird in einer Bandbreite von 1,2 bis 2,2 Milliarden Euro erwartet, im Vergleich zu den bisherigen 0,0 bis 1,0 Milliarden Euro. Die finalen Geschäftszahlen für das erste Halbjahr 2024 werden am 14. August 2024 veröffentlicht.

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben die Einstufung für Hapag-Lloyd mit einem Kursziel von 109 Euro auf "Sell" belassen. Die Prognoseerhöhung sei keine Überraschung, so Analyst Andy Chu. Er verwies auf die anhaltende Krise im Roten Meer mit positiven Auswirkungen auf die Container-Schifffahrt.