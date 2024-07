Das sorgt am Dienstag für ein weiteres Rekordhoch, denn UnitedHealth geht steil, nachdem das Unternehmen ein überraschend gutes Quartalsergebnis vorgelegt hat.

Erstmals in seiner Geschichte kann der Dow-Jones-Index die Marke von 40.500 Punkten übertreffen und weitet damit seinen Ausbruch über 40.000 Zähler aus.

UnitedHealth überrascht mit guten Zahlen

Dass es dem Krankenversicherer gelingen würde, einen guten Geschäftsbericht zu präsentieren, war alles andere als sicher, denn das Unternehmen hatte mit einer ganzen Reihe von Herausforderungen zu kämpfen.

Umso erleichterter zeigten sich Anleger am Dienstag darüber, dass es UnitedHealth gelungen ist, mit einem Wachstum von 6,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal der Umsatzerwartung in Höhe von 98,9 Milliarden US-Dollar gerecht zu werden.

Nettogewinn unter dem Vorjahresergebnis

Der befürchtete Kostenanstieg fiel weniger stark aus als erwartet. Das sorgte auch beim Gewinn für eine Überraschung. Der konnte mit 6,80 US-Dollar je Anteilsschein die Erwartungen der Analysten um 17 Cent übertreffen.

Ohne Berücksichtigung der durch einen folgenschweren Hackerangriff verursachten Kosten betrugt der Nettogewinn insgesamt 4,4 Milliarden US-Dollar nach 5,7 Milliarden US-Dollar im selben Quartal des Vorjahres.

Prognose trotz höherer Kosten für Hackerangriff bestätigt

Mit Blick auf das Gesamtjahr hielt das Versicherungsunternehmen an seiner Gewinnprognose von 27,50 bis 28,00 US-Dollar je Aktie fest – und dass trotz einer Anhebung der Kostenprognose für die Folgen aus dem Hackerangriff, dessen Impact UnitedHealth nun mit 0,70 US-Dollar je Aktie angibt.

Die Aktie ging am Montagabend mit einem Kurs von 515,40 US-Dollar aus dem Handel. Auf der Basis der unternehmenseigenen Gewinnschätzung für dieses Jahr ergibt sich so ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18,6. Der 5-Jahres-Durchschnitt liegt jedoch bei rund 20,3, das ist ein Abschlag von 8 Prozent ...

Aktie startet durch – Bewertung unter dem Durchschnitt

... den nehmen sich Anleger am Dienstag zum Anlass, in der Aktie kräftig zuzuschlagen. Mit einem Plus von über 5 Prozent übernimmt die United-Health-Aktie die Pole Position. Damit verbessert sich die Bilanz gegenüber dem Jahreswechsel deutlich. Der Krankenversicherer hat sein Vorzeichen gewechselt und liegt jetzt zwei Prozent im Plus.

Mit dem Sprung über das im Mai bei 525 US-Dollar erzielte Verlaufshoch räumt die Aktie außerdem einen wichtigen Widerstand ab. Das könnte für Kursgewinne bis 550 US-Dollar sorgen, wo ein Mehrjahreswiderstand liegt. Sollte auch dieser überwunden werden, dürfte eine kräftige Ausbruchsrallye folgen.

Ob es wirklich so weit kommt, ist angesichts der bevorstehenden Zinswende in den USA zu bezweifeln. Versicherer müssen sich zukünftig wieder auf geringere Zinserträge einstellen.

Fazit: Halten oder Ausbruch abwarten

Angetrieben von einem starken Quartalsergebnis des Indexschwergewichtes UnitedHealth klettert der Dow Jones am Dienstag auf ein weiteres Allzeithoch und weitet damit seine Rallye aus.

Den starken Kursgewinnen kommt außerdem zugute, dass die Rotation von Tech-Werten in kleine und mittlere Unternehmen sowie Value-Werte anhält: Während der Dow Jones über ein Prozent zulegt, verliert der Nasdaq 100 in der Spitze rund ein halbes Prozent an Wert.

Was die Aktie von UnitedHealth betrifft, besteht kurzfristig weiteres Aufwärtspotenzial. Da die Anteile nach dem Kurssprung aber in unmittelbarer Nähe zum fairen Wert handeln, dürfte sich ein Einstieg derzeit kaum lohnen. Interessant würde es aus technischer Perspektive bei einem nachhaltigen Ausbruch über 550 US-Dollar werden.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion

