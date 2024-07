Das erste Modell, ID. Unyx, ähnelt dem Cupra Tavascan, wird jedoch über einen neu gestalteten Innenraum verfügen. VW hat bisher Schwierigkeiten gehabt, den Geschmack der chinesischen Käufer mit seinen Elektroautos zu treffen, da diese mehr Software und Vernetzung im Auto verlangen. Der Konzern musste seine Position als Marktführer in China bereits an BYD abgeben, da die Verkäufe von Elektroautos hinter den Erwartungen zurückblieben.

Volkswagen, Europas größter Autobauer, hat eine neue Elektro-Marke namens ID. Unyx für den chinesischen Markt eingeführt. Das erste Auto unter dieser Submarke soll bereits im Sommer auf den Markt kommen, gefolgt von vier weiteren Modellen bis 2026. Mit dieser Strategie will VW in China, wo lokale Hersteller wie BYD dominieren, im boomenden Elektromobilitätsmarkt Fuß fassen. Die neue Marke zielt darauf ab, junge, lifestyleorientierte Zielgruppen anzusprechen und wird über ein eigenes Händlernetz verfügen.

Parallel dazu kämpfen Mitarbeiter des Volkswagen Group Future Center in Potsdam gegen die drohende Schließung des Designzentrums. Die Geschäftsführung des Zentrums sucht nach Lösungen zugunsten der Mitarbeiter, während der Betriebsrat die Vorwegnahme der Schließung kritisiert. Das Design Center, das sich auf die Entwicklung zukünftiger Mobilitätslösungen und Fahrzeugkonzepte konzentriert, soll Ende 2024 geschlossen werden.

In Bezug auf die Batteriefabrik in Salzgitter äußerte ein VW-Mitarbeiter die Ansicht, dass die interne Produktion von Batterien VW voranbringen könnte, da der Konzern nicht mehr auf den teuren Import chinesischer Batterien angewiesen wäre. Eine Umfrage zeigt jedoch, dass viele Autohändler gebrauchte Elektroautos nur schwer verkaufen können, was auf die rasche technologische Entwicklung und Preisrückgänge bei Neuwagen zurückzuführen ist.

Insgesamt plant VW, seine Präsenz auf dem chinesischen Markt zu stärken, indem es verstärkt in die Entwicklung von Elektroautos investiert und Partnerschaften mit lokalen Herstellern eingeht. Die Einführung der neuen Elektro-Marke ID. Unyx ist ein Schritt in diese Richtung, um den wachsenden Anforderungen und Bedürfnissen der chinesischen Verbraucher gerecht zu werden.

Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 106,4EUR auf Lang & Schwarz (18. Juli 2024, 07:42 Uhr) gehandelt.