STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Bundes-/Staatsanleihen Der Anschlag auf US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump am vergangenen Wochenende war zu Wochenbeginn eines der bestimmenden Themen auf dem Börsenparkett. Beobachter sehen durch die Ereignisse um Donald Trump dessen Siegchancen bei der US-Präsidentschaftswahl weiter ansteigen. Während die US-Indizes ihre Rekordjagd diese Woche unvermindert fortsetzen, lassen die Aussichten auf eine America First-Politik die Stimmung am deutschen Aktienmarkt eintrüben und Anleger vermehrt in Anleihen einsteigen. Der Euro-Bund-Future steigt diese Woche von 131,45 Punkten auf 132,4 Prozentpunkte. Vor der am Donnerstag stattfindenden nächsten EZB-Sitzung geht es für die Renditen zurück. Die 10-jährige Bundesanleihe rentiert aktuell bei 2,4365 %, in der Vorwoche standen noch 2,5265 % auf der Kurstafel. Mit 2,61 % steht die Rendite der 30-jährigen Bundesanleihe ebenfalls tiefer als vor Wochenfrist.

Anlegertrends

Aareal Bank zahlt 3,25% p.a.

Die Aareal Bank nimmt über eine neue Anleihe (WKN AAR042) 500 Millionen Euro frisches Kapital auf. Bis zur Fälligkeit am 17.05.2029 wird ein jährlicher Kupon in Höhe von 3,25 % gezahlt. Die erste Zinszahlung erfolgt am 17.05.2025. Sowohl der Mindestbetrag als auch die kleinste handelbare Einheit betragen 1.000 Nominale. Von Fitch gibt es ein BBB Rating.