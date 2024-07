Die Enapter AG hat am 22. Juli 2024 ihren ersten ESG-Bericht (Umwelt, Soziales, Governance) gemäß den europäischen Nachhaltigkeitsstandards (ESRS) veröffentlicht. Dies markiert einen bedeutenden Schritt in der Unternehmensstrategie, die bereits seit 2020 auf den SASB-Standard setzt. Der Bericht bietet umfassende Einblicke in die ESG-Aktivitäten des Unternehmens, legt nicht-finanzielle Kennzahlen offen und dokumentiert Erfolge sowie zukünftige Ziele im Bereich Nachhaltigkeit.

Enapter, ein innovatives Unternehmen im Bereich der Energietechnologie, produziert AEM-Elektrolyseure zur Herstellung von grünem Wasserstoff. Diese Technologie spielt eine entscheidende Rolle bei der Dekarbonisierung von Wirtschaft und Industrie und ist ein zentraler Bestandteil der Unternehmensphilosophie. Im Jahr 2023 konnte Enapter die Scope-1- und -2-Emissionen um über 90 Prozent reduzieren, was auf eine umfassende Umstellung auf erneuerbare Energien zurückzuführen ist. Zudem wurde die Kapazität der Photovoltaikanlage am Produktionsstandort in Pisa von 64 auf 305 kW erhöht. Der Frauenanteil im Unternehmen stieg von 21 auf etwa 33 Prozent, was über dem Branchendurchschnitt liegt.