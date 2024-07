Parallel dazu hat die US-Bank JPMorgan das Kursziel für Unicredit von 43 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. In Reaktion auf die Quartalszahlen der Bank hat Analystin Delphine Lee ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Jahre 2025 und 2026 angehoben, sodass diese nun 5 Prozent beziehungsweise 14 Prozent über den Konsensschätzungen liegen. Diese positiven Anpassungen spiegeln das Vertrauen der Analysten in die zukünftige Entwicklung von Unicredit wider.

Die Quartalsberichte beider Banken zeigen, dass Unicredit in der Lage ist, sich in einem herausfordernden Marktumfeld zu behaupten und weiterhin Wachstum zu generieren. Die positiven Einschätzungen der Analysten deuten darauf hin, dass Unicredit nicht nur von der Stabilität des italienischen Marktes profitiert, sondern auch von strategischen Initiativen, die das Unternehmen in den Bereichen PPP und anderen Geschäftsfeldern vorantreibt.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl UBS als auch JPMorgan optimistisch in Bezug auf die zukünftige Entwicklung von Unicredit sind. Die Anhebung der Kursziele und die positiven Gewinnprognosen sind Indikatoren für das Vertrauen der Analysten in die Fähigkeit der Bank, ihre Marktposition zu festigen und weiteres Wachstum zu erzielen. Investoren könnten in Anbetracht dieser positiven Signale und der attraktiven Bewertung von Unicredit weiterhin Interesse an den Aktien der Bank zeigen.

Die UniCredit Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 37,96EUR auf Tradegate (26. Juli 2024, 22:26 Uhr) gehandelt.