CENIT AG: Starkes Umsatzwachstum trotz Herausforderungen – Analysten optimistisch!

Die CENIT AG hat kürzlich ihre Quartalszahlen für das zweite Quartal 2024 veröffentlicht, die insgesamt im Rahmen der Erwartungen lagen. Der Umsatz stieg im ersten Halbjahr um 13,6 % auf 99,4 Millionen Euro, während das EBIT aufgrund höherer M&A-Kosten und eines Rückgangs der Rohmarge auf 0,8 Millionen Euro fiel. Trotz dieser Herausforderungen zeigt der Rekordauftragsbestand von 71,3 Millionen Euro, ein Plus von 20,3 % im Vergleich zum Vorjahr, dass das Unternehmen gut positioniert ist. Die Akquisitionen von PI Informatik, ABC und CCE trugen zu einem anorganischen Umsatzwachstum von etwa 6 % bei.

CENIT plant, die Umsatzprognose nach der Integration der neuen Tochtergesellschaft zu erhöhen, die zuvor nach US GAAP bilanziert wurde. Der Vorstand hat zudem eine Übernahme in Osteuropa aufgrund rechtlicher Risiken abgebrochen. Die wiederkehrenden SaaS-Umsätze stiegen um 14,7 % und die Lizenzerlöse um 6,6 %, was auf eine starke Nachfrage nach der eigenen Software hinweist. Für das zweite Halbjahr wird ein solider Absatz erwartet, unterstützt durch Aufträge eines großen Versicherungskonzerns.