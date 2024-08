DAX bleibt in unsicherem Terrain – Noch keine Bodenbildung erkennbar

Der gestrige Nachmittag hat gezeigt, wie schnell die opportunistisch eingestiegenen kurzfristigen Investoren wieder aussteigen, wenn nicht alles optimal läuft. Ein Wochenschlusskurs unter 17.400 im DAX würde neue Tiefstkurse andeuten.

Noch sieht die Erholung nicht nach einem Aufwärtsimpuls aus, der für eine allgemeine Stabilisierung der Kurse in den nächsten Wochen notwendig ist. Wir befinden uns in der saisonal schwächsten Zeit für Aktien im ganzen Jahr. Bis Anfang Oktober ist nicht mit einer Bodenbildung im DAX zu rechnen. In den nächsten Wochen bleiben die Anleger auf einem unsicheren Terrain unterwegs.