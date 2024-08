Mit dieser Aktie können sich Anleger gegen die Rezession absichern

Der französische Einzelhandelsriese Carrefour steht trotz der allgemeinen Rezessionsängste und der daraus resultierenden Zurückhaltung an den Aktienmärkten im Fokus von Sean Peche, dem leitenden Fondsmanager bei Ranmore Fund Management. Peche hebt die defensive Natur des Unternehmens und dessen Fähigkeit zur Gewinnsteigerung in Zeiten hoher Inflation hervor. Diese Qualitäten machen Carrefour zu einer bevorzugten Wahl in seinem Portfolio.

Mit einem beachtlichen Jahresertrag von 31 Prozent im Jahr 2023 hat der Ranmore Global Equity Fund den S&P 500 deutlich übertroffen, wobei Carrefour als zweitgrößte Beteiligung eine Schlüsselrolle spielte. Laut FactSet-Daten stieg der Umsatz des Einzelhändlers von 74,2 Milliarden Euro im Jahr 2018 auf 84,9 Milliarden Euro in 2023, was einem Anstieg von 14,4 Prozent entspricht.