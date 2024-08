Hapag-Lloyd: Rückgang der Gewinne, aber Umsatz steigt – was steckt dahinter?

Die Hamburger Großreederei Hapag-Lloyd hat im zweiten Quartal 2024 wie erwartet einen deutlichen Rückgang der finanziellen Kennzahlen im Vergleich zum Vorjahr verzeichnet. Der Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) fiel von 808 Millionen Euro auf 450 Millionen Euro, während der Nettogewinn von über einer Milliarde Euro auf 434 Millionen Euro sank. Diese Entwicklung ist auf die veränderten Marktbedingungen nach dem Ende der Corona-Pandemie zurückzuführen, in der Reedereien von hohen Frachtraten profitierten. Trotz dieser Rückgänge konnte der Umsatz im zweiten Quartal leicht auf etwa 4,5 Milliarden Euro steigen, was auf eine unerwartet hohe Nachfrage und steigende Frachtraten zurückzuführen ist.

Der Vorstand von Hapag-Lloyd hatte bereits im Juli die Prognose angehoben, was Firmenchef Rolf Habben Jansen als Zeichen eines „sehr guten Halbjahres“ wertete. Das Unternehmen hat in den letzten Monaten zahlreiche Schiffs- und Containerneubauten in seine Flotte integriert, um dem gestiegenen Kapazitätsbedarf gerecht zu werden, insbesondere aufgrund der Sicherheitslage im Roten Meer und der Umleitung von Schiffen um das Kap der Guten Hoffnung. Zum Ende des ersten Halbjahres verfügte Hapag-Lloyd über 287 Containerschiffe, 29 mehr als im Vorjahr.