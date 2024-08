Ola-Electric-Aktie zündet: Die auserkorene Tech-Hoffnung aus Indien!

"Die Investoren glauben fest an die indische Geschichte der Elektrofahrzeuge", kommentierte Aishvarya Dadheech, CIO bei Fident Asset Management aus Mumbai. Sie erklärte weiter, dass die Flut an inländischer Liquidität die Investoren in neue Themen und Anlageideen lenke, wobei der Elektrofahrzeugsektor einer der größten Profiteure sei.

Das starke Debüt von Ola reiht sich in eine Serie von Erfolgen neuer Techs in Indien ein. So haben sich beispielsweise die Aktien des Essenslieferanten Zomato und des Versicherungsmarktplatzbetreibers PB Fintech in diesem Jahr mehr als verdoppelt und zählen zu den besten Performern unter den Konsumtechnologiewerten aus Schwellenländern.

"Viele dieser Unternehmen waren bei ihrem Börsendebüt defizitär, konnten jedoch durch den Fokus auf Rentabilität das Interesse der Investoren aufrechterhalten, was auch für Ola entscheidend sein wird", zitiert Bloomberg Mohit Nigam, Fondsmanager bei Hem Securities. Trotz Unterstützung durch Investoren wie die SoftBank Group und Tiger Global Management meldete Ola für das Geschäftsjahr 2024 einen Verlustanstieg auf 15,9 Milliarden Rupien (189 Millionen US-Dollar). Am Mittwoch schwankte der Kurs der Ola-Aktie im frühen Handel zwischen Gewinnen und Verlusten.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion