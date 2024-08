Infineon einigt sich im Qimonda-Streit: Vergleich über 753,5 Millionen Euro!

Die Insolvenz von Qimonda, die im Januar 2009 beantragt wurde, war das Resultat eines drastischen Preisverfalls bei Speicherchips, der zu erheblichen Verlusten führte. In Deutschland waren rund 4.600 Mitarbeiter betroffen, insbesondere in der Zentrale in München und im Dresdner Chipwerk. Qimonda hatte auch eine Fabrik in Richmond, Virginia, USA. Die Schwierigkeiten des Unternehmens hatten wiederholt negative Auswirkungen auf die Bilanz von Infineon, das sein Speicherchipgeschäft 2006 in die Qimonda AG ausgegliedert hatte.

Der Insolvenzverwalter warf Infineon vor, das Speicherchipgeschäft zu überhöhten Preisen ausgegliedert zu haben, was zu einer wirtschaftlichen Neugründung geführt habe. Infineon hatte die Klage als unbegründet betrachtet und angekündigt, sich durch alle Instanzen zu wehren. Letztlich entschied sich das Unternehmen jedoch für den Vergleich, um weitere langwierige und unsichere Prozessführungen zu vermeiden. Die Einigung wird als akzeptabel für beide Seiten beschrieben und markiert einen wichtigen Schritt zur Beilegung eines langanhaltenden Konflikts, der sowohl rechtliche als auch finanzielle Herausforderungen für Infineon mit sich brachte.

